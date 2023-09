Truffa da 24 milioni, imprenditore condannato a Lugano

Immagine d'illustrazione. archivio Ti-Press

Il 45enne italiano a processo per essersi appropriato di 24 milioni di franchi dei clienti, a cui aveva promesso guadagni grazie a investimenti sul mercato asiatico, è stato condannato a 6 anni per truffa aggravata e riciclaggio, riporta la RSI.

L'uomo sottraeva il denaro con l'inganno e lo utilizzava per scopi personali e per la famiglia, ha detto il giudice Amos Pagnamenta, che ha riconosciuto una colpa di estrema gravità. L'imputato non è stato in grado di spiegare niente di plausibile riguardo alle sue attività, ha evidenziato nella sentenza.

La difesa voleva l'abbandono del procedimento e che il 45enne venisse subito scarcerato, ma la richiesta è stata respinta.

Gli avvocati ritenevano fosse stato violato il principio per cui non si può giudicare due volte una persona per gli stessi reati, dato che nel 2021 la Corte d'appello di Venezia aveva già ritenuto l'uomo colpevole di abusivismo finanziario.