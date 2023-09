Uno schema collaudato tipress

accusa di tentata truffa aggravata.

Un cittadino ceco di 34 anni, residente nel Paese d’origine, è stato arrestato mercoledì scorso in Vallemaggia con l’ Una truffa ai danni di anziani, rende noto lunedì il ministero pubblico ticinese, secondo modalità analoghe a quelle degli inganni del «falso nipote». Nei casi registrati di recente – spiega un comunicato – una persona al telefono, spacciandosi per medico o agente di polizia, chiede con insistenza e urgenza alla vittima un’importante somma di denaro per coprire le spese di un parente malato o incorso in un incidente stradale. L’arresto del 34enne è stato reso possibile da una segnalazione.

Swisstxt