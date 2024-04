Molto diffuse le truffe ai danni di anziani iStock

Un uomo ha tentato di farsi consegnare dei soldi in cambio di capi d’abbigliamento fatti passare come di buona fattura. È finito in manette. Ecco di cosa è accusato.

Swisstxt

Un 55enne italiano residente in Italia è stato arrestato lunedì nel Luganese, in quanto sospettato di essere l’autore di truffe a danno principalmente di anziani.

Ecco come procedono i truffatori: la persona anziana viene avvicinata da sconosciuti, che a volte si spacciano per ex colleghi. I truffatori mostrano all’anziano giacche o abiti, facendogli credere che sono di buona fattura e che potrebbero essergli utili e chiedendo in cambio del denaro.

Convincono così la vittima a recarsi al bancomat più vicino e a prelevare i soldi, di solito somme che sono di alcune migliaia di franchi, per poi allontanarsi coi contanti.

L’arresto è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un collaboratore di un istituto di credito.

Le pattuglie di polizia hanno quindi intercettato e fermato il 55enne dopo che aveva desistito dal commettere il raggiro. Il suo veicolo è stato poi perquisito e sono stati trovati diversi capi d’abbigliamento.

Swisstxt