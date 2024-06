Una veduta aerea panoramica sul Lago Ceresio, nei pressi del Lido di Riva San Vitale e Capolago, dove nel 2023 la massiccia proliferazione dei cianobatteri ha fatto assumere alle acque una colorazione giallo verde. © Keystone-ATS / Ti-Press / Ti-

Il Laboratorio cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità, in collaborazione con Acque sicure, ha lanciato venerdì una campagna di comunicazione al pubblico in caso di fioriture di cianobatteri nelle acque del lago Ceresio.

Swisstxt / Red Swisstxt

Per comunicare con il pubblico, si legge nel comunicato, verranno utilizzati una cartellonistica informativa e un sistema di bandiere in caso di presenza di fioriture di cianobatteri.

Il primo livello di allerta corrisponde a un rischio moderato e verrà segnalato con una bandiera gialla. Significa che nelle aree limpide è ancora possibile fare il bagno. Ma i bambini piccoli, gli animali e persone dalla pelle sensibile dovrebbero evitare di entrare in acqua.

Il secondo livello di allerta, che indica un rischio elevato, viene indicato con una bandiera rossa. Significa che l'acqua è molto torbida e quindi è meglio non entrarci.

Il portale dei dati ambientali dell'OASI presenta informazioni sulla qualità delle acque aggiornati in tempo reale da boe limnologiche e da sonde automatiche.

Necessario incrementare i controlli

La qualità delle acque di laghi e fiumi viene monitorata da oltre 50 anni dalla Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere CIPAIS, ma di recente era sorta l'esigenza di incrementare i controlli tramite strumenti che fornissero dati in tempo reale.

Il sistema a bandiere e la cartellonistica sono stati messi a disposizione dei responsabili delle varie spiagge del Cantone ed è stato creato un portale dedicato al tema.

Quali sono i rischi legati ai cianobatteri?

Il Ceresio negli ultimi anni è stato soggetto a fioriture di cianobatteri, che causano danni ecologici ed economici. Se ci si espone ai cianobatteri si possono avere reazioni allergiche sulla pelle, problemi gastrointestinali o danni al fegato.

Sono particolarmente a rischio gli animali, soprattutto i cani, e i bambini piccoli, che possono ingerire l'acqua per sbaglio.

I cianobatteri si accumulano, solitamente, in alcuni punti. La loro posizione può cambiare in fretta, anche solo nel corso di una giornata, quindi non è semplice gestire la comunicazione al pubblico.

Cartellone informativo. DSS, acquesicure

Swisstxt / Red