L’automobilista che provocò sull’A2 la morte del 53enne centauro ticinese è stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo. Per il 29enne comasco è stata decisa una pena sospesa.

È stato condannato a un anno e mezzo, sospeso per un periodo di prova di due anni, l’automobilista che sull’A2, a Novazzano, il 17 novembre 2022, travolse con la propria auto, uccidendolo, un motociclista. L’inchiesta ha stabilito che aveva bevuto e il giudice lo ha riconosciuto colpevole di omicidio colposo e guida in stato di inettitudine.

Stava tornando a casa in Italia dopo il lavoro - l’imputato è impiegato come infermiere in una clinica ticinese - e soprattutto dopo una nottata passata nei locali di Lugano. Aveva decisamente bevuto troppo: la concentrazione di alcol nel sangue, secondo gli inquirenti era di almeno l’1,27. Alle 6.25 del mattino, mentre viaggiava a 150 all’ora, non vide un motociclista di 53 anni. Lo tamponò e morì sul posto.

Il processo si è svolto seguendo un rito abbreviato. Ma perché si è messo al volante - ha chiesto al giudice - con tutto quell’alcol in corpo? «Pensavo di essere nelle condizioni di poter rientrare a casa», è stata la risposta.