. Le prime prove di integrazione su scala nazionale iniziano dunque qui.

Da lunedì a Mendrisio Credit Suisse e UBS convivono sotto lo stesso tetto, anche se gli sportelli per la clientela restano per ora distinti: «E' un po' strano», dice Luca Pedrotti, direttore regionale di UBS Ticino aggiungendo però che è un passaggio obbligatorio per capire «eventuali necessità da risolvere in futuro» Al momento si tratta di una questione logistica, che punta innanzitutto ad eliminare le doppie sedi e a concentrare le attività in una sola filiale. In Ticino ci sono altri comuni nei quali sono presenti dei doppioni e solo Lugano manterrà le due sedi.

