Il presidente dell'UDC Ticino Piero Marchesi TiPress

iniziativa per la sua abolizione.

«La tassa di collegamento va bocciata in Parlamento», sostiene l'UDC, con il presidente Piero Marchesi che invita il Gran Consiglio a sostenere l’ Secondo Marchesi, la tassa non riduce il traffico ma impone costi fino a 1'000 franchi annui ai cittadini e sarà aumentata in futuro per finanziare il trasporto pubblico. Inoltre, critica il controprogetto del Consiglio di Stato, definendolo inefficace e contraddittorio poiché esclude i parcheggi commerciali e prevede 20 milioni di introiti annui, dimostrando che il traffico non calerà. «Così si aumentano semplicemente le spese per i cittadini», conclude Marchesi.

