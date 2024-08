Si trovava in quota ©Andrea Badrutt, Coira

200 metri di quota in zona Colm da Runga, nella Val Sursette, dove da diversi anni sono in corso ricerche archeologiche su un antico campo di battaglia.

I resti di un accampamento romano sono stati rinvenuti a 2’ L’accampamento finora sconosciuto risale al periodo fra il terzo e il secondo secolo a. C., era fortificato da tre fossati e un vallo e grazie alla posizione strategica permetteva di controllare le valli e i passi circostanti, si legge in un comunicato diffuso giovedì dal Canton Grigioni. La scoperta risale all’autunno del 2023. Le successive ricerche, attualmente in corso, hanno portato alla luce vari reperti come armi e chiodi.

