Bilancio di fine anno scolastico per la direttrice del DECS

Si stanno vivendo gli ultimi giorni in aula per 55’000 allievi ticinesi e la direzione del DECS ha tracciato il bilancio. Marina Carobbio Guscetti: «Manifestazioni di disagio sempre più frequenti e numerose».

La scuola ticinese va in vacanza, ma non i suoi problemi. Alla tradizionale conferenza stampa dell’anno che si chiude per 55’000 allievi non sono mancati i richiami alla cronaca.

Non si è trattato di un anno semplice, ha rimarcato la direttrice del DECS Marina Carobbio Guscetti, evidenziando «l’importante discrepanza tra i fenomeni emergenti – il disagio giovanile, la salute mentale, l’assenteismo… – e le risorse disponibili per farvi fronte».

La consigliera di Stato ha ricordato l’episodio capitato di recente alla Commercio: «È doveroso evitare di trarre conclusioni generali da casi singoli, ma le manifestazioni di disagio sono sempre più numerose».

