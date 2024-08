Tipress

Nel Mendrisiotto è scattato un arresto per tentato omicidio: martedì un 59enne svizzero della regione è finito in manette in seguito a una lite domestica, come reso noto sabato dalla polizia canzonale.

Swisstxt

Nella lite è rimasta ferita una donna, ma le sue condizioni non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita.

Le ipotesi di reato sono di tentato omicidio intenzionale (subordinatamente esposizione a pericolo della vita altrui), tentate lesioni gravi, lesioni semplici, coazione e vie di fatto.

L’arresto è stato nel frattempo confermato dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice Veronica Lipari.

Swisstxt