Una persona è stata arrestata in relazione all'incendio scoppiato il 27 ottobre in una camera di una struttura d'accoglienza in via dei Frati a Lugano.

Nell'immagine illustrativa d'archivio l'ex Convento dei Frati Cappuccini a Lugano © Ti-Press / Benedetto Galli

Secondo quanto comunicato dalle autorità, l'ipotesi di reato nei suoi confronti è di incendio intenzionale.

La persona soggiornava nell'edificio.

Giova ricordare che quattro persone, delle 30 sfollate presenti nell'edificio, erano state portate in ospedale per accertamenti precauzionali, vista la possibile inalazione di fumo.

Swisstxt