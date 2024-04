Un camion ostruisce l'A2 sul Ceneri, chiuso il tratto autostradale

La chiusura del tratto è stimata in quattro ore: sono da prevedere disagi in direzione nord. Ti-Press/Archivio

Oggi, giovedì, verso le 16:30, un camion si è scontrato contro il guardrail sull'autostrada A2, in zona di Cadenazzo, poco dopo la galleria del Monte Ceneri. Il mezzo pesante ostruisce il tratto autostradale, che è stato momentaneamente chiuso e il traffico deviato sulla strada cantonale. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.

Secondo una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta della polizia stabilirà, poco dopo la galleria del Monte Ceneri un camion, che si dirigeva verso nord, si è scontrato contro un guardrail, per terminare la sua corsa ostruendo la carreggiata.

Oltre agli agenti della Cantonale, sul posto sono intervenuti gli addetti dell'UT4 e i pompieri di Bellinzona. Non ci sono feriti.

Il traffico è stato deviato sulla strada cantonale, e sono da prevedere disagi in direzione nord per la momentanea chiusura, stimata in 4 ore, del tratto dell'A2 interessato dall'incidente.