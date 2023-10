Immagine simbolica. archivio Ti-Press

Giovedì mattina a Mugena, poco dopo le 8.30, un 86enne italiano della provincia di Varese alla ricerca di funghi è caduto lungo un pendio, riportando serie ferite.

L'infortunio è avvenuto su un sentiero a circa 1'100 metri di altitudine, fa sapere la Polizia cantonale in un comunicato. L'uomo camminava con una sua parente.

L'86enne, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è scivolato lungo un pendio per circa 50 metri.

La Polizia cantonale e i soccorritori della Rega hanno recuperato la vittima e prestato le prime cure prima di elitrasportarla in ospedale. Secondo la prima valutazione medica, l'uomo ha riportato serie ferite.