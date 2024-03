Si sono annunciati un gran numero di figuranti per le Processioni Storiche della Settimana Santa di Mendrisio (foto d'archivio). Ti-Press

Oggi, venerdì, è stata la giornata della presentazione ufficiale delle Processioni di Mendrisio, che anche quest’anno hanno visto annunciarsi un gran numero di figuranti per prendere parte alle sfilate in costume in programma le sere del 28 e 29 marzo.

Un appuntamento preceduto dalla decisione – e poi dalle numerose polemiche – sul fatto di truccare i volti di nero per rappresentare i mori.

E gli organizzatori dell’evento, che dal 2019 riconosciuto dall’UNESCO, questa mattina hanno ribadito che potrebbe essere l’ultima edizione con questa forma, questo tipo di presenza.

Per l’occasione è stata presentata pure una novità: il virtual tour.

Swisstxt