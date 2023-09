Immagine illustrativa. © Ti-Press / Tatiana Scolari

Venerdì, poco prima delle 21:00, a Bellinzona un motociclista ha investito due pedoni. Lo comunica la Polizia cantonale.

In base alla prima ricostruzione, un 29enne – cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese – circolava in sella a una motocicletta lungo il viale Officina in direzione di Castione.

Per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia, ha prima urtato un 69enne e un 72enne – cittadini svizzeri domiciliati nei Grigioni – che in quel momento stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, per poi rovinare a terra.

Oltre agli agenti della Cantonale, sul posto sono intervenuti anche quelli della Polizia Città di Bellinzona, e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver dato le prime cure hanno trasportato in ambulanza all'ospedale sia i due pedoni sia il motociclista.

In base alla prima valutazione medica, tutti e tre hanno riportato ferite di media gravità.