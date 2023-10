Il castnide della palma ti.ch

Durante l’estate è stata confermata la presenza in Ticino del castnide della palma. La situazione va monitorata.

Hai fretta? blue News riassume per te In Ticino le palme devono fare i conti con il castnide della palma, la cui presenza sul territorio è stata confermata durante l’estate.

Si tratta di un lepidottero del Sud America, da tempo già diffuso nell’Europa meridionale.

Per ora in Ticino la farfalla è stata rilevata nel Locarnese (Brissago e Ronco sopra Ascona) e a Lugano. Mostra di più

Le palme ticinesi devono fare i conti con un nuovo parassita: il castnide della palma, la cui presenza sul territorio è stata confermata durante l’estate.

Si tratta di un lepidottero del Sud America, da tempo già diffuso nell’Europa meridionale. Per ora in Ticino la farfalla è stata rilevata nel Locarnese (Brissago e Ronco sopra Ascona) e a Lugano, come comunicato lunedì dalle autorità cantonali.

Ma cosa accade alle palme prese di mira dal parassita? Le larve scavano gallerie all’interno della pianta, indebolendola fino a portarla alla morte. La minaccia riguarda molte specie di palme (anche quella invasiva di Fortune), a eccezione di quelle nane del genere Chamaedorea.

La presenza dell’insetto e dei relativi danni sulle palme va ora monitorata. La misura più efficace per il rallentamento della sua diffusione consiste nella rimozione delle piante colpite: il Cantone suggerisce pertanto l’abbattimento tempestivo delle palme di Fortune sin dai primi sintomi ed eventualmente anche delle palme ornamentali che dovessero presentare danni importanti.