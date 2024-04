Uomo soffoca con del cibo in un ristorante di Bellinzona e muore

Nonostante i commensali abbiano cercato di aiutarlo e l'ambulanza sia giunta rapidamente sul posto, un uomo di 73 anni è deceduto. Keystone

Un tranquillo pranzo di Pasqua al ristorante si è trasformato in una tragedia per un uomo di 73 anni, così come anche per i presenti. L'uomo è infatti rimasto soffocato dal cibo che stava mangiando ed è deceduto, nonostante i tentativi di salvarlo da parte di alcuni ospiti. È successo in un locale di Bellinzona.

Dal momento di festa alla tragedia: un uomo di 73 anni è morto nel giorno di Pasqua in un affollato ristorante di Bellinzona dopo essere rimasto soffocato con il cibo. Lo riporta «Tio». Nonostante l'intervento degli altri ospiti e quello del medico d'urgenza, intervenuto in fretta, non è stato possibile evitare il decesso dell'uomo.

Il tragico incidente non è un caso isolato, spiega Rainero Spinelli del team 144 alla «Tessiner Zeitung»: «Succede spesso agli anziani, soprattutto nelle case di riposo, anche se è presente personale medico che può intervenire in tempo».

L'evento è solitamente accompagnato da un aspetto medico: «Spesso c'è qualcosa che lo precede», dice Spinelli. «Forse la persona ha una sincope, un arresto cardiaco o un lieve ictus. Qualcosa fa perdere il controllo che normalmente si avrebbe».

La manovra di Heimlich è il rimedio più conosciuto in queste situazioni, anche se non è la «panacea di tutti i mali». Anche la ventilazione bocca a bocca o bocca a naso può essere utile se si assiste a un caso del genere. Ma è necessaria una conoscenza preliminare per eseguire correttamente la ventilazione.