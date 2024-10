Keystone

L'Ufficio federale di statistica (UST) ha recentemente pubblicato la sua 10'000esima pubblicazione, con la statistica tascabile sull'ambiente 2024.

Per celebrare il traguardo, l'UST non solo ha organizzato un evento alla presenza della consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, ma ha anche ripercorso le principali tappe della statistica ufficiale in Svizzera in un documento digitale. L'evento si è svolto mercoledì a Bellinzona, patria di Stefano Franscini, membro del Consiglio federale dal 1848 al 1857 e padre della statistica ufficiale in Svizzera, ha precisato l'UST in una nota odierna. Nel 1850 Franscini organizzò il primo censimento federale.

