Il Governo grigionese ha approvato la revisione parziale della pianificazione locale decisa dal Comune di Val Müstair il 25 maggio 2022.

In questo modo ha creato le basi di pianificazione per la costruzione dell'impianto d'innevamento artificiale lungo la discesa del comprensorio sciistico Minschuns, che rappresenta una delle attrazioni invernali principali della Val Monastero.

Con l'innevamento artificiale previsto la pista per la discesa a valle, che spesso non può essere utilizzata per mancanza di neve, verrà migliorata dal punto di vista qualitativo e il suo innevamento sarà garantito.

