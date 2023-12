Estesa di un’ora la validità dell'abbonamento AG Night per chi abita in Ticino

Un treno delle FFS archivio Ti-Press

Dal 22 dicembre i ticinesi potranno utilizzare l’abbonamento tutti i giorni, sull’asse del San Gottardo, dalle 18.00 anziché dalle 19.00.

Un’ora in più: la validità dell’abbonamento AG Night è stata anticipata alle 18.00, anziché alle 19.00, per tutti i residenti in Ticino in partenza verso sud e verso nord. Lo comunicano oggi le FFS.

Dopo il deragliamento di un treno merci all’interno della galleria di base del San Gottardo del 10 di agosto - e considerate le attuali limitazioni di transito nella galleria di base - dal 22 dicembre 2023 l’utilizzo dell’abbonamento AG Night anticipato alle 18.00 sarà esteso a tutti i giorni settimanali e per tutti i viaggi sull’asse del San Gottardo.

L’adeguamento è valido unicamente per i detentori dell’AG Night con residenza in Ticino, i quali saranno informati nel corso dei prossimi giorni tramite una lettera che dovranno sempre avere con sé durante i propri viaggi per poter beneficiare delle nuove condizioni.

SwissTXT / red