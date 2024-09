Un sostegno alle attività culturali dal Canton Ticino Tipress

Il Canton Ticino ha aperto un bando di concorso per attività culturali in Vallemaggia destinando un importo complessivo di 60'000 franchi.

In seguito al nubifragio che a fine giugno 2024 ha colpito la regione, il DECS promuove questa iniziativa che mira a sostenere le residenze creative in ambito letterario, progetti di creazione nel settore musicale e artistico come pure progetti di mediazione culturale da concludere entro maggio 2025.

Sono invitate a partecipare le associazioni culturali attive nella Valle nonché le scuole locali di ogni ordine. E' possibile presentare il proprio progetto trasmettendolo all’indirizzo decs-sc(at)ti.ch entro il 20 ottobre 2024.

