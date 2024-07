Vallemaggia, l’esercito prolunga il servizio TiPress

L’Esercito prolungherà il servizio di assistenza nelle zone colpite dal maltempo in Alta Vallemaggia fino al 28 luglio.

Swisstxt

Lo comunica oggi, giovedì, il Dipartimento delle istituzioni riferendo di aver ricevuto il nullaosta dalle autortà federali.

I militari potranno così «ultimare i lavori di posa del ponte temporaneo in zona Visletto, rendere possibile l’accesso alla Val Bavona e intervenire in Val Lavizzara per le prime attività di ripristino», si legge in una nota.

Sono 35 i militi specializzati che unitamente ai lavoratori delle imprese civili stanno da giorni eseguendo i lavori preparatori per la posa del ponte di 60 metri.

Swisstxt