Il luogo dell'incidente Polizia GR

Un operaio è caduto per diversi metri in una cava di Vals, nella regione della Surselva, ed è deceduto sul posto per le ferite riportate.

Il 56enne, stando al comunicato di polizia di questo pomeriggio, era impegnato con altri colleghi in lavori di perforazione.

Secondo i primi accertamenti, poco dopo le 15.30, mentre attraversava una zona ripida e innevata, è stato investito da una colata di neve che lo ha trascinato una quarantina di metri più in basso.

Nonostante gli immediati soccorsi da parte dei paramedici, di un medico d'urgenza, di una squadra del servizio di soccorso della Surselva e di un equipaggio della REGA, l'uomo è morto.

La Procura e la polizia cantonale dei Grigioni hanno aperto un'inchiesta.

