In quota c'è ancora troppa neve, le cerve partoriranno a valle e vicino alle strade e il rischio di incidenti rischia di aumentare. Nel mese di aprile, in Valtellina, si sono registrati una media di due incidenti stradali al giorno che hanno coinvolto selvatici, in particolare cervi e caprioli: in totale 56 sinistri.

«La presenza di ancora importanti quantità di neve in quota trattiene gli ungulati sul fondovalle e sui versanti immediatamente superiori, impedendo loro di alzarsi di quota, specialmente in media e alta valle», spiega il comandante della Polizia Provinciale di Sondrio, Piercarlo Pollieno.

«Tale particolare induce anche a dedurre che i parti che, di solito, avvengono tra fine aprile e maggio in quota, quest'anno potranno verificarsi sul fondovalle o ad altitudini appena superiori al piano, con conseguente forte presenza di ungulati, anche di cerbiatti appena nati, e aumento su strade di fondovalle o prime alture degli animali».

«Si raccomanda, pertanto, attenzione massima nel percorrere le strade di Valtellina e Valchiavenna soprattutto dall'imbrunire alle prime luci dell'alba», è l'appello del commissario capo Pollieno nel report diffuso oggi alla stampa. E sono stati, inoltre, informati i media che ad aprile 2 cornacchie grigie sono risultate positive alla febbre West Nile, il virus del Nilo.

