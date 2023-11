La strada del Bernina è chiusa da giovedì 26 ottobre a causa di una caduta dei massi: nella foto un tratto interessato dalla frana. KEYSTONE

Non c’è pace per la circolazione in Valposchiavo che dal 26 ottobre è confrontata con la chiusura della strada del Passo del Bernina a causa della frana caduta in località Pisciadel. Sabato mattina è stata interrotta di nuovo anche la linea ferroviaria.

Stavolta il tratto interessato è quello tra Poschiavo e Tirano dove si è registrato uno smottamento nei pressi di Campascio, in territorio di Brusio.

Grossi massi hanno raggiunto i binari e, per motivi di sicurezza, è stata chiusa anche la strada cantonale. L’accesso a Poschiavo da Campocologno rimane possibile per il traffico locale che viene deviato ai Casai.

Giova ricordare che la strada del Bernina, bloccata da una frana dallo scorso 26 ottobre, resterà chiusa al traffico almeno fino a lunedì 6 novembre, quando l'Ufficio tecnico grigionese fornirà un nuovo aggiornamento della situazione in località Pisciadel.

Swisstxt