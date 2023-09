Immagine simbolica. archivio Ti-Press

Attorno alle 17.00 di oggi, venerdì, un veicolo ha preso fuoco sull'A2 tra Rivera e Melide in direzione di Chiasso, causando grossi problemi al traffico, riporta la RSI.

Per il momento non è noto se ci siano feriti, ci sono però forti disagi al traffico. L'uscita di Lugano Nord è stata chiusa.

Via Suisse segnala rallentamenti da Castione verso Bellinzona, nelle maggiori vie di accesso al centro di Lugano, da Gravesano verso Ponte Tresa in direzione dell'Italia, da Stabio verso la dogana del Gaggiolo e tra Sant'Antonino e Quartino in direzione di Locarno.

Ricordiamo che un incidente all'interno del Gottardo aveva già causato lunghe code in quell'area.