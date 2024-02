Immagine simbolica. archivio Keystone

Il 17 febbraio, durante un controllo della velocità, la polizia cantonale ha riscontrato una grave infrazione alle norme della circolazione stradale.

Sullo svincolo autostradale A2 a Manno, un automobilista 21enne portoghese domiciliato nel Bellinzonese circolava verso sud a 147 chilometri orari sul limite di 80 dovuto a un cantiere.

È stato denunciato al Ministero pubblico come pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e gli è stata ritirata la patente.

La polizia, nel suo comunicato, ricorda che l'alta velocità è una delle cause maggiori di incidenti, con esiti anche gravi o letali. Invita quindi i conducenti a rispettare i limiti per il proprio bene e per quello degli altri utenti della strada.