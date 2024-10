Tipress Tipress

Verrà processato il 29 ottobre Paolo Clemente Wicht.

Swisstxt

L’ex presidente UDC ticinese comparirà davanti alle Assise criminali di Lugano per rispondere di truffa, ripetuta e in parte tentata; falsità in documenti; appropriazione indebita, ripetuta; amministrazione infedele aggravata; acquisizione illecita di dati e minaccia, ripetuta.

L'ex moglie lo accusa di aver sottratto il denaro che gli aveva dato in gestione. Si ipotizzano prelevamenti illeciti milionari tra il 2008 e il 2017.

Il caso era stato riaperto a inizio 2023, per decisione della Corte dei reclami penali, dopo un precedente decreto d’abbandono emesso dal PP Daniele Galliano.

Swisstxt