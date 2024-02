Aereo Easyjet troppo basso sul Lemano, l'esperto: «Un incidente eccezionalmente grave»

Un aereo Easyjet sopra l'aeroporto di Ginevra. Keystone/Laurent Gilliéron

Un aereo Easyjet con 157 passeggeri a bordo ha quasi rischiato di schiantarsi sul Lago di Ginevra perché stava volando decisamente troppo basso. L'esperto di aviazione Stefan Eiselin commenta per noi quanto avvenuto.

Un velivolo di Easyjet ha volato troppo basso sulla superficie dell'acqua.

Dopo l'incidente i piloti sono stati sospesi.

Stefan Eiselin, direttore della rivista aeronautica «Aerotelegraph», analizza quanto accaduto per blue News. Mostra di più

Il 5 novembre del 2023, 157 passeggeri erano a bordo di un aereo Easyjet in volo da Edimburgo, in Scozia, a Ginevra. Ma poco prima dell'atterraggio si è verificato un grave incidente: l'Airbus A320 è sceso troppo in basso. In alcuni momenti si trovava infatti a soli 230 metri sopra il Lago di Ginevra, mentre la giusta altitudine sarebbe stata di circa tre volte superiore.

I piloti sono riusciti a reagire solo all'ultimo secondo: hanno accelerato e ripreso quota. Al secondo tentativo, il velivolo di Easyjet è atterrato a Ginevra senza problemi. Ma dopo l'incidente i piloti sono stati temporaneamente sospesi.

«Non sappiamo ancora molto su quanto successo perché le indagini sono in corso e molti dettagli sono ancora sconosciuti», ha dichiarato in un'intervista a blue News l'esperto di aviazione Stefan Eiselin, fondatore e caporedattore del portale di aviazione «Aerotelegraph», che aggiunge: «C'è però da sottolineare che una cosa del genere accade raramente. Si tratta di un incidente eccezionalmente grave».

I meccanismi di sicurezza hanno funzionato

Non è ancora chiaro come sia avvenuto esattamente il sinistro. È possibile che l'equipaggio abbia commesso un errore, ma non si può nemmeno escludere un problema tecnico. «Le indagini delle prossime settimane lo chiariranno».

Chi è Stefan Eiselin? ZVG Stefan Eiselin è il fondatore e l'editore della rivista aeronautica svizzera «Aerotelegraph».

La torre di controllo di Ginevra ha notato la bassa quota dell'Airbus A320 e ha immediatamente dato l'allarme.

Secondo quanto reso noto, anche nella cabina di pilotaggio è scattata un'allerta che avvertiva della bassa quota. «Il fatto che i meccanismi di sicurezza siano entrati in funzione è sicuramente un aspetto positivo. L'errore è stato notato», commenta Eiselin.

Secondo i calcoli della «Tribune de Genève», l'aereo si sarebbe schiantato sul Lago di Ginevra circa 30 secondi dopo l'attivazione dell'allarme. «Non è molto tempo, ma è quanto basta per correggere un errore del genere», spiega l'esperto. «Bisogna tenere presente che a questo punto un velivolo sta ancora viaggiando a oltre 200 km/h. È quindi difficile stimare dove sarebbe atterrato se i piloti non avessero reagito».

«La fortuna nella sfortuna»

L'esperto di aviazione ritiene improbabile che sia stata la mancanza di conoscenze locali dei piloti a portare al quasi incidente, come ipotizzato dalla «Tribune de Genève».

«Questo aspetto non dovrebbe mai essere un problema per i piloti di una compagnia aerea così grande. Ginevra è una destinazione regolare per Easyjet e i piloti sono addestrati di conseguenza. Inoltre l'equipaggio studia le condizioni dell'aeroporto di destinazione prima della partenza ed è a conoscenza di eventuali condizioni locali particolari».

Quello che sarebbe successo se i piloti non avessero reagito e quindi se l'aereo fosse precipitato nel Lago di Ginevra è pura speculazione, dice Eiselin: «In questo caso giocano diversi fattori, come l'angolo d'impatto, le condizioni meteorologiche o il moto ondoso. Sono fattori di cui non siamo a conoscenza, quindi non possiamo dire se l'Airbus A320 si sarebbe schiantato o se sarebbe stato possibile un ammaraggio di emergenza».

Ma un ammaraggio di emergenza è generalmente considerato estremamente impegnativo. «È possibile solo in condizioni molto particolari».

Tutto sommato, comunque, l'incidente si è rivelato di lieve entità. «Penso che possiamo definirlo un colpo di fortuna. C'è stato un grave errore, ma le misure di sicurezza sono state efficaci. E alla fine questo è fondamentale per la vita delle persone a bordo».