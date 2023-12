È stato buttato fuori dal Consiglio federale nel 2007 e ora è favorevole a una candidatura «selvaggia»: il veterano dell'UDC Christoph Blocher non ha una grande opinione di Beat Jans e Jon Pult. Una politologa commenta.

Secondo Blocher, il ticket del PS è una provocazione Christoph Blocher considera il ticket del PS inadatto alle prossime elezioni del Consiglio federale. Immagine: KEYSTONE Né Beat Jans, presidente del Governo di Basilea Città, né Jon Pult, consigliere nazionale dei Grigioni, riescono a convincere il volto storico dell'UDC. Immagine: KEYSTONE/Peter Klaunzer Secondo la politologa Sarah Bütikofer, le possibilità di Daniel Jositsch non sono significativamente più alte perché non è più qualificato degli altri. Immagine: KEYSTONE La bernese Evi Allemann è probabilmente più gradita al centrodestra rispetto ai candidati sul ticket ufficiale. Immagine: KEYSTONE Roger Nordmann, consigliere nazionale del Canton Vaud, si è fatto un nome come politico affidabile, anche come leader del gruppo parlamentare del PS. Immagine: KEYSTONE

Hai fretta? blue News riassume per te Il veterano dell'UDC Christoph Blocher non è soddisfatto del ticket del PS per le elezioni del Consiglio federale del 13 dicembre.

Proprio lui, che 16 anni fa è stato bocciato a causa di una candidatura «selvaggia», ora è a favore dell'elezione di candidati non presenti sul ticket.

Anche la politologa Sarah Bütikofer ritiene che altre persone sarebbero state accolte meglio dal campo del centro-destra. Mostra di più

Beat Jans, di Basilea, e Jon Pult, dei Grigioni, sono i due nomi ufficialmente designati per comparire sul ticket del Partito Socialista per le elezioni del Consiglio federale della prossima settimana. Ma saranno presi in considerazione solo i due candidati ufficiali o anche gli altri?

Secondo il veterano dell'UDC Christoph Blocher, Jans e Pult sono entrambi inadatti, quindi propone di eleggere qualcun altro. Lo riferisce il quotidiano «SonntagsZeitung».

Il suggerimento proviene proprio da un ex Consigliere federale che, nel 2007, ha dovuto lasciare la carica a causa di una candidatura «selvaggia». All'epoca, il Parlamento aveva eletto Eveline Widmer-Schlumpf al posto dell'uscente tribuno dell'UDC.

Stich e Ritschard come esempi positivi

Widmer-Schlumpf è stata successivamente espulsa dall'UDC e ha quindi fondato l'ex Partito Borghese Democratico, il PBD.

Blocher sottolinea che anche i due ex consiglieri federali Otto Stich e Willi Ritschard sono stati eletti contro il volere del loro partito. Malgrado ciò, oggi sono considerati consiglieri federali competenti, anche dallo stesso PS.

Ma cosa significano le dichiarazioni di Blocher per le elezioni? La politologa Sarah Bütikofer commenta a «20 Minuten» che il suo intervento non sorprende.

Il Parlamento decide a maggioranza

«Christoph Blocher non ha diritto di voto e non è più attivo in una funzione politica ufficiale. È libero di esprimere la sua opinione, ma il Parlamento prenderà la sua decisione a maggioranza», afferma Bütikofer.

Il fatto che alcuni ambienti non siano soddisfatti del ticket del PS è ben noto e non sorprende, continua l'esperta.

Jositsch ha una possibilità?

È questa l'occasione per Daniel Jositsch? «Un anno fa ha ricevuto un numero considerevole di voti e sicuramente ci sono persone che lo sosterrebbero di nuovo», continua Bütikofer.

Ma l'esperta non crede che le possibilità di Jositsch siano significativamente più alte di quelle dei sei candidati del PS in corsa per succedere a Alain Berset.

Questo perché, oggettivamente, Jositsch non è più qualificato degli altri. Secondo Bütikofer, Evi Allemann, che ha esperienza di Governo, e Roger Nordmann, storico leader del gruppo parlamentare del PS, sarebbero stati probabilmente più graditi al centro-destra rispetto a Jans e Pult.

«Ora dobbiamo aspettare che i partiti si esprimano ufficialmente sui due candidati e sulle loro performance nelle audizioni».