Il consigliere agli Stati Daniel Jositsch lascia il Palazzo federale di Berna senza commentare dopo la riunione del gruppo parlamentare di sabato. Bild: Keystone/Peter Schneider

Anche questa volta non ce l'ha fatta: Daniel Jositsch non ha avuto alcuna chance nella competizione per comparire nel ticket per il Consiglio federale del PS. Il consigliere di Stato zurighese riceve però il sostegno del suo Cantone d'origine.

Hai fretta? blue News riassume per te Beat Jans, presidente del Governo cantonale di Basilea, e Jon Pult, consigliere nazionale dei Grigioni, sono stati nominati per figurare sul ticket socialista per succedere al consigliere federale Alain Berset alla fine dell'anno. Lo a deciso sabato il partito.

Una persona è andata particolarmente male per la decisione nel gruppo parlamentare del PS: Daniel Jositsch.

Ma il Consiglio degli Stati di Zurigo gli dà il suo sostegno. Mostra di più

Sei candidati erano in lizza, ma alla fine solo due hanno avuto la meglio: si tratta di Beat Jans e Jon Pult. Sabato il gruppo parlamentare del PS li ha inseriti nel ticket dei candidati alla successione di Alain Berset.

Ci sono voluti ben 18 turni di votazione per arrivare all'esito finale. Poiché il partito ha reso pubblici i risultati di ogni singolo turno, è stato anche possibile vedere come ognuno si è comportato.

Colpisce il basso sostegno a Daniel Jositsch: il consigliere di Stato zurighese ha ottenuto il risultato peggiore tra tutti i candidati. Al primo turno di votazione ha ricevuto solo quattro voti su 49.

Lo stesso Jositsch sabato ha lasciato Palazzo federale senza commentare. Ma altre voci dal suo Cantone d'origine si sono fatte sentire.

La presidente del PS zurighese è delusa

«Jositsch non meritava di essere penalizzato in questo modo dal gruppo parlamentare», ha affermato Priska Seiler Graf, consigliera nazionale e copresidente del PS del Canton Zurigo.

Alla «NZZ am Sonntag», ha sottolineato che il 58enne ha ottenuto molti risultati per il partito negli ultimi anni ed è estremamente popolare tra i cittadini. Alle elezioni del Consiglio degli Stati di ottobre, ha ricevuto oltre 230.000 voti, ossia il miglior risultato in Svizzera. «Sono delusa che Daniel Jositsch non abbia avuto alcuna possibilità», ha dichiarato Seiler-Graf.

Anche la sua ex compagna Chantal Galladé ha criticato la scelta del partito. La nomina nel gruppo parlamentare dimostra, secondo lei, che «le figure forti e le posizioni indipendenti non sono tollerate nel PS». La stessa Galladé è passata dal PS ai Verdi Liberali. «Non candidando Jositsch, il PS si è liberato del suo ultimo esponente social-liberale», ha dichiarato.

Per gli osservatori, è chiaro che Jositsch si è fatto molti nemici nel partito quando, un anno fa, si è candidato per il seggio della consigliera federale dimissionaria Simonetta Sommaruga. Allora aveva trovato «discriminatorio», e lo disse senza remore, che la direzione del partito volesse esplicitamente ammettere solo donne.

Jositsch s'è sabotato da solo?

Il sogno di Jositsch di diventare membro del Consiglio federale si è probabilmente infranto con la sua ultima sconfitta nella competizione interna al partito. «Sarebbe stata la sua ultima possibilità se si fosse trattenuto l'anno scorso», afferma Michael Hermann, politologo e direttore del centro di ricerca Sotomo, in un'intervista a blue News. Se venisse eletto da altri partiti, come candidato selvaggio, sarebbe un affronto al PS.

«Jositsch ha offeso molti membri del gruppo parlamentare del PS», dice l'analista politico Mark Balsiger a blue News. «Se non si fosse candidato un anno fa, Jositsch ora sarebbe in corsa». È popolare e rispettato dai rappresentanti degli altri partiti.

Tuttavia, sottolinea Hermann, la rosa dei candidati è forte, con Beat Jans, presidente del Governo di Basilea, e Jon Pult, consigliere nazionale dei Grigioni: «È una buona selezione. Gli altri partiti non possono criticare la competenza di nessuno dei due candidati».