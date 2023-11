Jans e Pult candidati al posto di Berset, chi vincerà? L'esperto commenta

Beat Jans, a sinistra, e Jon Pult si esprimono durante una conferenza stampa in occasione dell'annuncio dei candidati ufficiali del PS per l'elezione del Consiglio federale, sabato 25 novembre 2023 a Palazzo federale a Berna. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Il dado è tratto: Beat Jans, presidente del Governo cantonale di Basilea, e Jon Pult, consigliere nazionale dei Grigioni, sono i candidati del PS al Consiglio federale. Chi è in vantaggio? Ecco il commento dell'esperto di politica Michael Hermann.

Hai fretta? blue News riassume per te Il PS ha proposto un ticket a due per la successione del Consigliere federale uscente Alain Berset.

Beat Jans, presidente del Governo cantonale di Basilea, e il consigliere nazionale grigionese Jon Pult hanno prevalso nella competizione interna.

«Una buona scelta», afferma il geografo politico Michael Hermann in un'intervista rilasciata a Blue News. L'esperto commenta la decisione del PS e le possibilità dei due di vincere.

Spiega inoltre che il PS ha imparato delle cose dall'elezione della consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider un anno fa. Mostra di più

C'è voluto molto tempo, ma il ticket a due è stato definito: il PS ha scelto Beat Jans e Jon Pult per la corsa al Consiglio federale. Il partito ha dato l'annuncio sabato pomeriggio a Berna.

Il gruppo parlamentare ha nominato questa coppia tra un gruppo di sei candidati. Il processo di selezione è stato più lungo del previsto: ci sono voluti 18 turni di votazione e il risultato è stato annunciato ai media solo dopo le 15.00 invece che all'ora di pranzo.

Che cosa ne pensa un esperto di politica di questo ticket? blue News lo ha chiesto a Michael Hermann, geografo politico e responsabile del centro di ricerca sull'opinione pubblica Sotomo.

Hermann spiega al telefono che Beat Jans e Jon Pult sono i due candidati che lui stesso aveva inserito nella sua lista dei preferiti: «È una buona scelta. Gli altri partiti non possono criticare la competenza di nessuno dei due».

Un veterano contro un astro nascente

Il veterano contro l'astro nascente del partito: ecco come si presenta il duello sulla carta. Beat Jans è presidente del Governo cantonale di Basilea dal 2021 e in precedenza ha trascorso dieci anni in Consiglio nazionale. «Porta con sé un enorme bagaglio di esperienza», afferma Hermann.

Jon Pult ha fatto il salto a Berna solo quattro anni fa e, a 39 anni, è molto più giovane del 59enne Jans. Hermann ritiene che questo non sia uno svantaggio per il grigionese: «Pult è uno dei politici più intelligenti e talentuosi del gruppo parlamentare del PS».

Tuttavia, il successore del Consigliere federale Alain Berset non sarà eletto dal PS, ma da tutti i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. In altre parole, principalmente dagli altri partiti. Hermann preferisce non esprimersi direttamente su quale candidato sia in vantaggio.

Michael Hermann KEYSTONE/Peter Schneider Michael Hermann è geografo e politologo. È anche direttore del centro di ricerca Sotomo.

Jans avrebbe incontrato lo scetticismo della potente associazione degli agricoltori a causa delle sue idee su come ristrutturare l'agricoltura. Il basilese ha una grande esperienza in questo campo, avendo svolto un apprendistato come agricoltore e una formazione come ingegnere agricolo prima di studiare scienze ambientali al Politecnico di Zurigo.

«Jon Pult, invece, potrebbe essere troppo favorevole all'Europa». È una gara testa a testa, ma in cui Beat Jans potrebbe avere la meglio grazie alla sua esperienza in Governo. «Il problema di Pult è questo: gli altri si fidano di lui per assumere un incarico esecutivo di questo tipo?».

Ma com'è possibile che Pult sia riuscito a superare tanti avversari più esperti dopo un solo mandato in Consiglio nazionale? «Innanzitutto, a 39 anni non è così giovane come si dice sempre», dice Hermann.

Pult ha lo svantaggio di provenire da un cantone di montagna che ha solo cinque seggi in Consiglio nazionale. «La sua carriera nazionale è quindi iniziata in ritardo. Se Pult fosse stato di Zurigo, le cose sarebbero andate diversamente». Tuttavia, si era già fatto un nome in tutto il Paese prima di diventare Consigliere nazionale.

Sono stati necessari 18 turni di votazione

È singolare che ci siano voluti 18 turni di votazione perché il gruppo parlamentare del PS si accordasse su questo duo. Jans ha prevalso solo al decimo scrutinio, Pult all'ottavo. Sono stati gli ultimi a battere rispettivamente la consigliera bernese Evi Allemann e il consigliere vodese Roger Nordmann.

Secondo Hermann, sono state le regole elettorali interne a trascinare la cosa. «Se il PS fosse stato più veloce a cacciare i candidati con meno voti, tutto sarebbe stato più rapido».

Evi Allemann era l'unica donna e non è entrata in lista. Molti osservatori avevano sostenuto in anticipo che il PS, in quanto partito dichiarato dell'uguaglianza, non poteva permetterselo.

«Questo dimostra che il gruppo parlamentare funziona in modo diverso», afferma Hermann. «Invece di questioni identitarie, si trattava di capire chi potesse rappresentare al meglio le politiche del PS in Consiglio federale. Chi è più capace di farsi valere in un simile organismo?».

Il PS ha imparato la lezione dall'elezione di Baume-Schneider

Il PS ha probabilmente imparato la lezione dalle elezioni di un anno fa, quando si è trattato di scegliere il successore di Simonetta Sommaruga. Ricordiamo che all'epoca la direzione del partito voleva consentire la candidatura solo alle donne, cosa contro la quale il Consigliere agli Stati di Zurigo Daniel Jositsch aveva protestato, senza successo, candidandosi.

«All'epoca, l'UDC fece passare Albert Rösti come consigliere federale, che oggi appare come un forte organizzatore. Per il PS ha vinto Elisabeth Baume-Schneider, una deputata che è stata eletta più che altro per simpatia - o antipatia - nei confronti della sua rivale Eva Herzog», dice Hermann. La lezione è stata imparata: «Questa volta, il PS si è assicurato di essere un peso massimo della politica».

Ultima chance per Jositsch

Per Daniel Jositsch, il sogno di diventare Consigliere federale potrebbe essere finito per sempre. Per lui era davvero l'ultima occasione? «Sarebbe stata la sua ultima possibilità... se si fosse trattenuto l'anno scorso», giudica Hermann.

Se venisse eletto come candidato «selvaggio» da politici di altri partiti, sarebbe un vero affronto al PS.