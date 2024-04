Immagine d'illustrazione Monika Skolimowska/dpa/Themenbild

Quattro giovani sono stati arrestati in Germania, nel Nord Reno-Westfalia, perché stavano presumibilmente pianificando un attacco in nome dell'ISIS. Essi erano in contatto con alcuni jihadisti elvetici, che avevano anch'essi già previsto un attentato in Svizzera.

aru Alex Rudolf

Hai fretta? blue News riassume per te Quattro giovani sono stati arrestati in Germania, nel Nord Reno-Westfalia, per aver presumibilmente pianificato un attacco in nome dell'ISIS.

Stando ad alcune informazioni, essi erano in contatto con jihadisti elvetici.

Questi ultimi pare che stessero anche pianificando un attacco in Svizzera. Mostra di più

Venerdì la Polizia tedesca ha arrestato quattro giovani, in quanto sospettati di aver pianificato diversi attacchi a eventi pubblici e alla polizia in nome dell'organizzazione terroristica ISIS. Lo ha riferito «20 Minuten».

I fermati avevano tra i 15 e i 16 anni. Il ministro degli Interni del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul, ha precisato che gli attacchi erano stati pianificati via chat.

Ciò comportava anche l'acquisto di armi da fuoco e per questo i quattro giovani sarebbero stati in contatto con complici provenienti dalla Svizzera.

I «jihadisti svizzeri» - come vengono chiamati - avrebbero dovuto partecipare all'attacco nel Nord Reno-Westfalia, continua il rapporto. Ma non solo: a quanto pare avevano anche già pianificato un attacco in Svizzera.