Il sostegno dei lettori di blue News all'iniziativa a favore di una 13esima AVS rimane elevato (colore verde scuro). Altri sondaggi giungono a una conclusione diversa. Quelle: Oliver Strijbis und Maxime Walder

La maggioranza dei lettori di blue News è favorevole all'introduzione di una tredicesima AVS e contraria all'innalzamento dell'età pensionabile. È quanto emerge dal nostro sondaggio. Solo il PLR riesce a convincere i suoi elettori a votare «no».

Hai fretta? blue News riassume per te Il 3 marzo la Svizzera voterà su due proposte dell'AVS: da un lato, quella di una tredicesima AVS e, dall'altro, sull'iniziativa sulle pensioni, che chiede un aumento dell'età pensionabile.

La maggioranza dei lettori di blue News è favorevole all'introduzione di una tredicesima AVS e contraria all'iniziativa dei Giovani liberali radicali.

È particolarmente sorprendente che l'UDC non riesca a convincere i suoi elettori a votare di «no». Mostra di più

Per i lettori di blue News non ci sono dubbi: è necessaria una tredicesima pensione AVS. In un sondaggio, il 68,9% degli intervistati è favorevole alla proposta della Federazione svizzera dei sindacati, mentre solo il 31% è contrario.

Secondo gli autori dello studio, colpisce in particolare il fatto che solo la maggioranza degli elettori del PLR sia contraria alla proposta, mentre la maggioranza dei sostenitori dei centristi e dell'UDC sia favorevole. Per contestualizzare il dato, bisogna ricordarsi che tutti e tre i partiti hanno ufficialmente deciso di votare contro.

La maggioranza degli elettori dell'UDC (SVP in tedesco) è favorevole all'introduzione di una 13esima AVS. Fonte: Oliver Strijbis und Maxime Walder

Nel frattempo, la formazione dell'opinione è già a buon punto. Solo l'8,3% degli intervistati non è ancora sicuro di come voterà.

La situazione è diversa per l'iniziativa dei Giovani liberali radicali sull'innalzamento dell'età pensionabile. È improbabile che questo testo abbia una chance con i cittadini. Solo il 37,1% degli intervistati è infatti favorevole e il 62,2% è contrario.

La formazione dell'opinione è meno avanzata rispetto all'iniziativa per la tredicesima AVS. Il 15,9% degli intervistati non sa ancora come votare.

In rosso scuro la maggioranza... si va verso un «no» Quelle: Oliver Strijbis und Maxime Walder

Le donne sono più favorevoli alla 13esima AVS rispetto agli uomini. Ma, secondo gli autori dello studio, la differenza tra i due sessi non è molto grande.

L'iniziativa per alzare l'età della pensione, invece, è molto più popolare tra gli uomini che tra le donne.

Oltre 2mila persone hanno partecipato al sondaggio

I risultati si basano su un sondaggio a cui hanno partecipato 2'111 persone. Le risposte sono state raccolte su blue News tra il 13 e il 20 febbraio 2024. I dati sono ponderati in base a sesso, età e variabili politiche.

«I risultati non sono rappresentativi della popolazione svizzera, ma le analisi presentate forniscono una visione generale della struttura dell'opinione pubblica sulle proposte in votazione», scrivono il professor Oliver Strijbis (Università di Zurigo e Franklin University Switzerland) e il dottor Maxime Walder (Università di Ginevra).

Anche altri sondaggi rilevano una tendenza a favore della 13esima rendita AVS

Altri sondaggi rappresentativi mostrano un livello inferiore di sostegno alla 13esima rendita AVS. L'ultimo sondaggio della SSR conclude che, a due settimane dalla data del 3 marzo, il 53% è ancora favorevole alla tredicesima AVS, mentre un sondaggio di Tamedia indica una percentuale del 59%.

Anche il tasso di rifiuto dell'iniziativa dei giovani liberali radicali è elevato. Nel sondaggio della SSR, il 63% era contrario, mentre in quello di Tamedia la percentuale era del 65%.