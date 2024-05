Un centro per richiedenti asilo sda

Il 1. giugno entreranno in vigore in Svizzera numerose modifiche di leggi e ordinanze in materia di asilo. L'obiettivo è di migliorare la situazione occupazionale e abitativa dei rifugiati, la formazione dei migranti privi di documenti e il sostegno federale ai centri cantonali di partenza.

SDA

Da sabato, le persone ammesse temporaneamente potranno trasferire più facilmente il loro domicilio in un altro Cantone se vi lavorano. Il cambiamento sarà attuato modificando la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl).

Secondo il Consiglio federale, è necessario specificare che le persone che desiderano trasferirsi non possono ragionevolmente rimanere nel loro cantone di residenza. Secondo la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), ciò avviene se il viaggio per arrivare sul posto di lavoro dura più di 90 minuti, se il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici o è difficile da raggiungere, o se devono essere svolti incarichi lavorativi a breve termine.

Due modifiche d'ordinanza

Inoltre, entreranno in vigore due modifiche d'ordinanza: in primo luogo, a partire dal 1° giugno sarà abolito l'obbligo di autorizzazione per un'attività lucrativa dipendente o indipendente per le persone con un permesso di dimora per i casi di rigore. In secondo luogo, l'obbligo di registrazione per un'attività lucrativa sarà abrogato per le persone ammesse temporaneamente, i rifugiati e gli apolidi.

Tuttavia, quest'ultimo si applicherà solo se è finalizzato all'inserimento o al reinserimento professionale e il salario mensile lordo della persona in questione non supera i 600 franchi. Secondo la Confederazione, le persone che frequentano un programma di preparazione alla formazione professionale di base saranno generalmente esentate dall'obbligo di registrazione a partire dal 1° giugno.

Stando al Governo, la revisione della LStrl adottata dalle Camere federali prevede anche restrizioni ai viaggi all'estero per le persone ammesse temporaneamente, per i richiedenti asilo e per le persone con statuto di protezione S. Tuttavia, queste misure saranno attuate in un secondo momento. Ciò è dovuto all'attivazione per la prima volta, nel marzo 2022, dello statuto di protezione S ai rifugiati dall'Ucraina e alla contemporanea decisione del Consiglio federale di concedere loro la libertà di viaggiare.

Meno scuola e più opportunità di formazione

Grazie a un'ulteriore modifica dell'ordinanza, dal 1° giugno i richiedenti asilo respinti e i giovani migranti privi di documenti potranno completare più facilmente la formazione professionale: in futuro, per poter presentare una domanda di permesso di dimora per casi di rigore finalizzati a una formazione professionale, gli interessati dovranno aver frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera solo per due anni, invece dei precedenti cinque. Inoltre, il termine per l'inoltro di tale domanda è stato esteso da uno a due anni.

Dal 2013, le persone prive di regolare permesso di soggiorno in Svizzera e i richiedenti asilo respinti possono frequentare una formazione professionale. Tuttavia, il Parlamento ha ritenuto che i criteri di accesso fossero troppo rigidi.

Inoltre, dal 1° giugno, la Confederazione può, per un periodo limitato, partecipare alle spese d'esercizio per il fermo di breve durata di persone all'interno di un centro cantonale di partenza. Ciò avviene se in una regione di confine svizzera si registra un numero eccezionalmente elevato di attraversamenti illegali delle frontiere e di controlli d'identità. L'importo forfettario giornaliero per persona alloggiata ammonta a un massimo di 100 franchi.

Il Parlamento ha approvato la relativa modifica della LStrl nel dicembre 2022. Il Consiglio federale ha adottato le disposizioni esecutive necessarie nell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) all'inizio di maggio 2024.

mp, ats