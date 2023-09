Menù impegnativo oggi per Consiglio nazionale e degli Stati Keystone

Inizierà a Camere riunite la seduta odierna del Parlamento: l'Assemblea federale è chiamata a eleggere alcuni giudici del Tribunale federale. Dovrà anche procedere con il rinnovo integrale dei membri del Tribunale federale dei brevetti.

Il Consiglio nazionale, che terrà anche una seduta pomeridiana, sarà poi chiamato a discutere, a livello di divergenze, della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio, controprogetto all'iniziativa sul paesaggio. Le due camere si oppongono sulle zone speciali che i Cantoni potranno designare nei loro piani regolatori e sulle antenne di telefonia mobile.

La Camera del popolo affronterà in seguito una prima sessione straordinaria dal tema «abitare e affittare», durante la quale saranno discussi tutta una serie di atti parlamentari depositati da più partiti. In agenda figura pure una modifica della Legge sul Parlamento. Quest'ultima riforma mira a disciplinare le deliberazioni sul preventivo e la procedura di corapporto parlamentare.

A inizio pomeriggio il Nazionale terrà un'altra Sessione straordinaria sul tema «Immigrazione e asilo». Si discuterà di temi come la Svizzera a 10 milioni di abitanti e l'aiuto umanitario all'Ucraina. Seguirà la modifica del Codice delle obbligazioni che chiede di rivedere gli interessi di mora applicati dalla Confederazione.

Nella giornata odierna ci sarà anche tempo per esaminare il disegno di legge che introduce una procedura semplificata per la distruzione di merce contraffatta che giunge in Svizzera all'interno di piccole spedizioni.

La maggior parte degli acquirenti, infatti, acconsente alla distruzione degli articoli contraffatti ordinati. Per le spedizioni più grandi e per i casi in cui l'acquirente non acconsente alla distruzione, continuerà invece ad applicarsi la vigente procedura ordinaria.

Il Consiglio degli Stati (che si riunirà fino alle 13.00) dovrà da parte sua esprimersi sull'adesione della Svizzera alla Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, che disciplina la competenza dei tribunali nelle controversie commerciali internazionali e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni estere.

I «senatori» terranno anche loro una Sessione straordinaria sul tema «Immigrazione e asilo». Verranno discusse due mozioni di Marco Chiesa (UDC/TI) che chiedono, rispettivamente, di evitare una Svizzera da 10 milioni di abitanti e di bloccare le rotte migratorie.

fc, ats