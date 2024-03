Nella Striscia di Gaza, decine di migliaia di persone non hanno accesso all'acqua potabile. (Foto archivio) Keystone

La Catena della Solidarietà ha raccolto oltre 2,5 milioni di franchi in favore delle popolazione a Gaza da quando è stata lanciata la campagna per le donazioni il 1° novembre 2023.

I fondi, che alle 9:00 di questa mattina hanno raggiunto una somma complessiva di 2'669'528 franchi vengono impiegati per sostenere sette progetti umanitari nella Striscia di Gaza attraverso i propri partner, ad esempio Terre des hommes, l'Aiuto delle chiese evangeliche svizzere (ACES) e l'organizzazione non governativa femminista per la promozione della pace Frieda, tutti già attivi sul posto da diversi anni.

Grazie al sostegno delle Ong è possibile fornire alle famiglie colpite dalla grave crisi umanitaria beni urgentemente necessari, come cibo, kit igienici e aiuti in denaro, scrive oggi la Catena della Solidarietà in un comunicato.

In più viene offerto un sostegno psicosociale alle famiglie, in particolare alle donne e ai bambini.

daoe, ats