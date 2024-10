L'aiuto alle vittime di violenza domestica e sessuale va ampliato, secondo il Consiglio federale. Keystone

Le persone oggetto di violenza domestica o sessuale devono poter beneficiare di un aiuto rapido e efficiente, soprattutto a livello medico e psicologico.

È quanto prevede un progetto adottato oggi dal Consiglio federale e inviato in consultazione fino al 24 gennaio prossimo, in cui sono contemplati anche ulteriori obblighi per i Cantoni che dovranno assicurare l'accesso a cure specialistiche 24 ore su 24.

