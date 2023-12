Meno aiuti indiretti per la spedizione di giornali locali e regionali Keystone

Per il 2024, i quotidiani e i settimanali della stampa regionale e locale distribuiti dalla Posta beneficeranno di una riduzione di 25 centesimi per copia, ossia 1 in meno rispetto a quest'anno. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale.

Dal canto loro le testate della stampa associativa e delle fondazioni otterranno 2 centesimi in più, ovvero 20 centesimi a copia, grazie alle risorse non assegnate, indica una nota governativa odierna.

Per quanto riguarda la stampa locale e regionale, il numero di copie che beneficiano del sostegno indiretto alla stampa è diminuito di 1,5 milioni (-1,3%) rispetto al 2022. Ciononostante il sostegno accordato nel 2022 ha superato la somma a disposizione.

Il saldo negativo (2,6 mio.) viene quindi dedotto dai 30 milioni disponibili per il 2024, come definito nelle basi legali, viene precisato nel comunicato. Il Consiglio federale ha quindi fissato a 25 centesimi per copia la riduzione concessa nel 2024 per la distribuzione regolare della stampa (2023: 26 cts.).

Al primo di ottobre, 147 testate (tra cui Corriere del Ticino, La Regione, Tessiner Zeitung, L'Informatore del Mendrisiotto e Basso Ceresio, La Rivista di Lugano, nonché Il Grigioni italiano), soddisfacevano i requisiti necessari all'ottenimento del sostegno indiretto alla stampa.

Se il numero delle testate aventi diritto è solo leggermente diminuito (-1) rispetto all'anno precedente, il numero di copie distribuite a prezzo agevolato si è invece ridotto di ben 1,5 milioni.

Stampa associativa e fondazioni

A livello della stampa associativa e delle fondazioni, il 1° ottobre 2023 erano 913 le testate a ricevere aiuti alla stampa, ossia undici in meno rispetto all'anno scorso. Nel 2023 sono stati distribuiti complessivamente 105,8 milioni di esemplari (-4,6 mio.). La somma disponibile per gli aiuti alla stampa associativa e delle fondazioni è di 20 milioni di franchi, a cui si aggiunge un saldo di 800’000 franchi non utilizzati nel 2023.

Per ogni periodico inviato la riduzione per la spedizione sarà di 20 centesimi nel 2024 (18 cts nel 2023). Si tratta quindi di un contributo aumentato di 2 centesimi.

Fra quelli che soddisfano i requisiti necessari all'ottenimento del sostegno figurano ad esempio l'Agricoltore Ticinese, Area, i bollettini parrocchiali di Ascona, Bellinzona, Biasca, Lugano e Minusio, Caritas Ticino, Giornale Sport (rivista che sostiene gli sportivi dell'Associazione Aiuto Sport Ticino), Il Lavoro, Il Malcantone, L'Alpinista ticinese, La Borsa della Spesa, L'Inchiesta, Pro Ticino, la Rivista della Camera di commercio italiana in Svizzera, la Rivista Patriziale Ticinese, Scelgo io e Spendere Meglio.

