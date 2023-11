I laboratori della Lonza a Visp hanno potuto contare nel 2021 sull'aiuto prestato da diversi collaboratori dell'Amministrazione federale per la produzione di vaccini contro il coronavirus. Keystone

Se la Lonza ha potuto produrre in sicurezza i vaccini anticovid lo si deve anche all'impiego di 29 collaboratori della Confederazione, che hanno così potuto sopperire alle carenze di personale dell'azienda vallesana.

È quanto indica un rapporto in merito approvato oggi dal Consiglio federale, secondo il quale non è necessario modificare la legge sul personale federale, dal momento che questo impegno è avvenuto su base volontaria e dovrà continuare ad esserlo.

Oltre al fatto che non vi è stata distorsione della concorrenza, indica una nota governativa odierna, Lonza si è accollata le spese di salario e i rimborsi spese.

29 persone per dar man forte

Nell'aprile del 2021, spiega il comunicato, la Confederazione ha promosso il programma «Leute für Lonza» a causa dei problemi incontrati dall'azienda nel reclutamento di personale sufficiente per il proprio stabilimento di Visp, nel canton Vallese.

Per evitare possibili ritardi nella fornitura di vaccini, la Confederazione ha messo a disposizione per un periodo limitato, sino alla fine del 2021, 29 persone qualificate provenienti dall'Amministrazione federale e dai Politecnici federali.

Nessun effetto sulla concorrenza

Per quanto attiene all'intervento dello Stato nelle attività del settore privato e le relative basi legali, nel suo rapporto l'esecutivo sostiene che i collaboratori dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, dell'Istituto federale di metrologia, di Agroscope, dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e dei Politecnici di Zurigo e Losanna hanno fornito un contributo prezioso a una maggiore sicurezza della produzione di vaccini.

Poiché all'epoca Lonza era l'unica azienda in Svizzera a partecipare alla fabbricazione di un principio attivo per un vaccino, il programma non ha avuto alcun effetto di distorsione della concorrenza.

cp, ats