Il consigliere federale Beat Jans ha ribadito che "in Svizzera non c'è posto per il sostegno alla violenza dei terroristi, né alla loro propaganda o a quella antisemitica".

Hamas è un'organizzazione terroristica e va vietata in Svizzera: è quanto si prefigge un progetto preliminare di legge – validità cinque anni – posto oggi in consultazione dal Consiglio federale fino al 28 di maggio.

In una conferenza stampa a Berna, il consigliere federale Beat Jans ha dichiarato che vietare Hamas «non rappresenta un cambiamento della prassi moderata adottata finora dalla Svizzera in materia di divieti» e ha ricordato che la Confederazione aveva già fatto lo stesso per altre organizzazioni terroristiche come l'ISIS o al-Qaida.

Il responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha poi sottolineato che il divieto non riguarda la libertà di espressione e che è legittimo, ad esempio, manifestare in favore della Palestina o della causa israeliana e «simpatizzare» per una delle due fazioni in guerra. Ha però aggiunto che «in Svizzera non c'è posto per il sostegno alla violenza dei terroristi, né alla loro propaganda o a quella antisemitica».

Jans ha aggiunto che «con il divieto le autorità disporranno degli strumenti necessari per intervenire contro eventuali attività di Hamas o di sostegno ad esso in Svizzera».

Il progetto preliminare intende vietare, oltre ad Hamas, anche le organizzazioni che gli succedono o che operano sotto un nome di copertura, così come le organizzazioni e i gruppi che operano su mandato o in nome di Hamas o che gli sono particolarmente vicini e che ne condividono obiettivi, condotta o mezzi.

La validità della legge è limitata a cinque anni, dato che «il divieto di Hamas ha conseguenze di ampia portata per le organizzazioni, i gruppi e le persone interessati», ha ancora precisato il consigliere federale. Tuttavia la validità potrà essere prorogata dal Parlamento ricorrendo alla procedura legislativa ordinaria.

In risposta all'attacco da parte di Hamas a Israele il 7 di ottobre, in cui sono state uccise quasi 1200 persone – cittadini israeliani e di altri Paesi, tra cui anche la Svizzera – l'11 ottobre 2023 il Consiglio federale aveva dichiarato di considerare Hamas un'organizzazione terroristica.

