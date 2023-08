Chi dovrebbe succedere ad Alain Berset in Consiglio federale?

Il consigliere federale socialista Alain Berset. KEYSTONE

La data delle elezioni federali si avvicina sempre di più. Il 22 ottobre gli svizzeri saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento elvetico. Per chi voterete? E chi succederà al consigliere federale Alain Berset? Diteci cosa ne pensate.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 22 ottobre verranno eletti il nuovo Consiglio nazionale e il nuovo Consiglio degli Stati. A blue News piacerebbe sapere quale partito riceverà il vostro voto.

Ci interessa anche sapere chi, a vostro avviso, è la persona più adatta a succedere Alain Berset, che si ritirerà alla fine del suo mandato e lascerà il Consiglio federale.

Vi recherete alle urne in occasione delle elezioni federali o non vi interessa affatto la politica? Nel grande sondaggio che precede il voto del 22 ottobre, al professor Oliver Strijbis (Franklin University Switzerland) e Maxime Walder (Università di Ginevra) interessa sapere per quale partito voterete.

Le informazioni fornite nel sondaggio saranno strettamente riservate. Il sondaggio dura circa cinque minuti.

