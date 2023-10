Nella nuova legislatura Basilea Città avrà un seggio in meno. Keystone

A Basilea Città, che in seguito all'evoluzione demografica ha perso uno dei suoi cinque seggi al Consiglio nazionale mentre tutti i deputati uscenti volevano rimanervi per altri quattro anni, a restare escluso, a sorpresa, è il socialista Mustafa Atici.

Sono invece riconfermati Sarah Wyss (Partito socialista con 22'032 voti), Sibel Arslan (Verdi/Basta con 14'239), Patricia von Falkenstein del Partito liberal democratico LDP (a Basilea Città non c'è stata la fusione tra liberali e radicali) con 9'792 voti e Katja Christ (Verdi liberali con 6'655). Atici ne ha ottenuti comunque ben 20'138. Il Cantone manda quindi a Berna quattro donne.

Sebbene abbia perso 2,7 punti percentuali, il maggiore partito resta chiaramente il PS con una quota del 30,0%. In netto calo anche i Verdi (-3,8 punti l 13,9%) e il LDP (-5,5 punti al 9,8%). L'Unione democratica di centro (UDC) è invariata al 12,4%, i Verdi liberali salgono di 0,7 punti al 6,4% il Partito liberale radicale (PLR) è invariato al 6,0% e l'Alleanza del Centro cede 0,1 punti al 4,8%. da notare che insieme i partiti rimanenti totalizzano il 16,8% delle preferenze, con una progressione di 13,8 punti.

Con la congiunzione delle liste la sinistra ha conquistato quasi la metà dell'elettorato (48,93%), a fronte del 34,43% dell'alleanza borghese (PLR, LDP, Alleanza del Centro, PVL e Partito evangelico) mentre UDC-Unione democratica federale il 14,06%.

Nella corsa si erano lanciate 122 persone ripartite su 32 liste. Esclusa dall'alleanza borghese, l'UDC presentava quattro candidati nel tentativo di riprendersi il seggio perso a favore dei Verdi liberali nel 2019, ma non ci è riuscita. L'alleanza borghese candidava assieme a Christ e von Falkenstein anche l'ex consigliere di Stato Baschi Dürr (PLR), non rieletto nel governo cantonale nel 2020, ma questi non ha avuto nessuna chance.

La partecipazione al voto si attesta al 49,73%.

es, ats