I 300 milioni di franchi evocati una settimana fa da Albert Rösti sono da intendersi per ridurre la chiusura invernale e non per garantire tutto l'anno la percorribilità del passo del San Gottardo. Lo ha precisato oggi lo stesso ministro dei trasporti.

Il San Gottardo non può rimanere aperti tutto l'anno. ©Ti-Press / Gabriele Putzu / Ti-Press

In un quesito posto durante la tradizionale Ora delle domande, Rocco Cattaneo (PLR/TI) chiedeva se l'investimento di 300 milioni fosse necessario per diminuire il periodo di chiusura durante la stagione fredda o per rendere transitrabile il colle durante 12 mesi all'anno.

Stando al ticinese, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e Rösti avrebbero fornito versioni discordanti.

Oggi il chiarimento: i 300 milioni servirebbero per ridurre la chiusura invernale da 210 a 150 giorni all'anno. L'apertura del passo per tutto l'anno richiederebbe invece non meglio precisati «ingenti investimenti».

Cattaneo avrebbe anche voluto sapere «quanto costa all'economia e alla socialità» la chiusura del tunnel quando il passo non è transitabile.

A questa domanda il Consiglio federale non è stato in grado di rispondere, in quanto non dispone di stime aggiornate al riguardo.

