«Ecco perché non è possibile tenere aperto il Passo del San Gottardo per tutto l'anno»

L'apertura del passo del san Gottardo tutto l'anno costerebbe troppo secondo il Consiglio federale. Keystone

Tenere aperto il Passo del San Gottardo tutto l'anno, fino all'apertura della seconda galleria autostradale, costerebbe troppo, fino a 300 milioni di franchi.

Sarebbero necessari ingenti mezzi finanziari per costruire nuove gallerie e altre opere di protezione contro le valanghe qualora si volesse mantenere aperto il passo, ha affermato il «ministro» dei trasporti Albert Rösti, rispondendo a una domanda del consigliere nazionale Rocco Cattaneo (PLR/TI).

Per quanto riguarda la Confederazione e il suo margine di manovra nel momento attuale, caratterizzato dal tunnel ferroviario di base percorribile solo in parte e dai problemi alla soletta della galleria autostradale (ora risolti, n.d.r), Rösti ha sottolineato che si farà in modo di prolungare l'apertura del passo il più possibile, senza però perdere di vista la sicurezza.

cp, ats