Il lavoro degli scrutatori è però ancora in corso. Keystone

Nel Canton Zurigo si va verso una vittoria dell'UDC e una sconfitta dei Verdi.

Secondo la prima proiezione per l'elezione del Consiglio nazionale, i democentristi guadagnano 3,3 punti rispetto al 2019 e salgono al 30%, mentre gli ecologisti ne perdono ben 5,2, fermandosi all'8,8%. Non vengono ancora fornite informazioni sulla ridistribuzione dei seggi.

Stando alla proiezione dell'ufficio statistico cantonale, dietro l'UDC si piazza il PS (17,5%, +0,2 punti), seguito da Verdi liberali (13,3%, -0,7) e PLR (11,8%, -1,9). Il Centro (8%, +1,9) è dal canto suo vicino ai Verdi.

Sopra il 3%, soglia da raggiungere per accedere al Parlamento federale, c'è anche il PEV (3,2%, -0,1). Osservato speciale, il movimento «no vax» «Mass-Voll» non andrebbe oltre lo 0,6% dei voti.

Nel cantone più popoloso (più di 1,5 milioni di abitanti) del Paese, attualmente le poltrone alla Camera del popolo sono così ripartite: 10 UDC, 7 PS, 6 PVL, 5 PLR, 5 Verdi, 1 Centro, 1 PEV. Da ricordare però come Zurigo avrà un seggio in più (36 e non 35) nella prossima legislatura.

bt, ats