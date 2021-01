Nora Kronig dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Keystone

La variante britannica del Covid-19 potrebbe diventare dominante in Svizzera già a febbraio. E, poiché molto più contagiosa, ad aprile potrebbe essere responsabile di quasi tutte le infezioni, secondo le proiezioni della Task Force della Confederazione. Circa 66'000 persone vaccinate.

La tendenza è in aumento per i contagi con il virus mutato, ha detto ai giornalisti Patrick Mathys, capo della sezione Gestione delle crisi e collaborazione internazionale presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Secondo Mathys, sono stati 114 i nuovi casi legati alla variante britannica giovedì e sei a quella del Sud Africa. Trentaquattro casi non possono essere collegati all'una o all'altra mutazione.

Diversi tipi di virus mutati sono stati identificati in tutto il mondo, ha detto Mathys. Alcuni sono molto contagiosi. È quindi molto più importante seguire da vicino queste variazioni mediante il sequenziamento e vedere qual è la risposta del vaccino a queste mutazioni.

I casi legati a virus mutati rappresentano ora tra il 2% e il 5% dei campioni sequenziati in Svizzera, ha affermato Martin Ackermann, presidente della Task Force Covid-19.

Dal confronto delle curve epidemiologiche tra Gran Bretagna, Danimarca e Svizzera che mostrano forti somiglianze, ci si può aspettare una crescita esponenziale, ha aggiunto il professore dell'ETHZ.

Già a febbraio il virus mutato potrebbe diventare la maggioranza in Svizzera e da aprile-maggio a rappresentare la quasi totalità dei casi, secondo una proiezione che non tiene conto della vaccinazione. Si devono quindi ridurre al minimo i contatti e gli spostamenti, ha concluso Matin Ackermann.

«Prendere misure ha un costo, non prenderle anche»

Professora all'Università di San Gallo e vicepresidente della Task Force, Monika Bütler, dal canto suo, ha affermato che le misure prese in primavera hanno dimostrato la loro validità economica.

Tuttavia, attualmente stiamo affrontando «grande incertezza», con uno sviluppo positivo, l'arrivo di vaccini e uno invece negativo, le mutazioni del virus.

Il gruppo di esperti di economia della Task Force si adopera quindi per valutare i costi delle varie opzioni: «Prendere misure ha un costo, ma anche non prenderne ne ha uno», ha sottolineato la specialista, riferendosi ad esempio all'eccesso di mortalità e ai costi sostenuti per la riabilitazione di pazienti che hanno avuto Covid-19.

Poiché le aziende che chiudono contribuiscono alla riduzione delle nuove infezioni, è giusto che ricevano un sostegno da parte delle autorità per evitare fallimenti e trovarsi così pronti per la ripresa. La Svizzera, vista la sua situazione finanziaria globale, può permettersi questo sforzo.

Nora Kronig: «66'000 vaccinazioni finora»

Secondo le stime «embrionali», finora nei Cantoni sono state effettuate 66'000 vaccinazioni, afferma Nora Kronig, capo della divisione internazionale dell'UFSP. E ricorda che mercoledì in Svizzera sono arrivate 200.000 dosi di vaccino Moderna.

La necessità di impegnarsi nella campagna di vaccinazione è importante dato lo sviluppo in Svizzera di nuove varianti di coronavirus più contagiose, ha insistito. L'obiettivo è sempre quello di proteggere la popolazione e i sistemi sanitari e ridurre le conseguenze economiche e sociali.

Da martedì prossimo saranno disponibili cifre per l'insieme del Paese e per i singoli cantoni, ha dichiarato Kronig precisando che per monitorare la situazione occorre una base di dati di almeno una settimana in tutti i Cantoni.

L'idea è di estendere la vaccinazione ai medici curanti e al personale delle farmacie, ha continuato Kronig. «Ci stiamo lavorando attivamente». Ma con i Cantoni, che sono responsabili della vaccinazione, bisogna fare dei chiarimenti, non solo per quanto riguarda il finanziamento ma anche per quanto riguarda gli aspetti logistici, come il mantenimento del vaccino Pfizer / BioNTech a temperature molto basse.

Stazione sciistica: un terzo in meno di entrate

Le località di sport invernali stanno affrontando una situazione difficile. A causa delle restrizioni legate al Covid-19, stanno registrando una flessione del loro fatturato di circa un terzo, secondo le stime della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Queste stime sono state effettuate sulla base di un'indagine dei principali cantoni, ha affermato Erik Jakob, direttore della promozione economica della SECO.

Le aree sciistiche hanno potuto certamente rimanere aperte durante le vacanze, ma hanno dovuto affrontare due difficoltà: la chiusura dei ristoranti e l'assenza di clientela straniera.

Rispondendo a un giornalista, Mike Schüpbach, avvocato dell'UFSP, ha affermato che la vendita di sci è vietata ma che è ancora possibile noleggiare l'attrezzatura per lo sci. Ha anche sottolineato che non è possibile lasciare aperte le terrazze dei ristoranti di montagna, anche se vendono cibo da asporto.

Misure accolte con favore

In questo contesto, Jakob ha accolto con favore la proroga delle misure di aiuto annunciata mercoledì dal Consiglio federale. Queste misure dimostrano che il governo «prende sul serio» le difficoltà dell'economia.

Non è ancora chiaro quanto dovrà pagare la Confederazione per i casi di rigore. Berna ha previsto una dotazione di 2,5 miliardi di franchi, ma non ha ancora pagato «un centesimo», ha sottolineato Martin Walker, vicedirettore dell'Amministrazione federale delle finanze e capo della divisione politica della spesa.

I cantoni probabilmente hanno contribuito con meno di 500 milioni, ha aggiunto. E adattano costantemente il loro sistema. Ci vorrà del tempo per scoprire quanto costeranno i casi di rigore.