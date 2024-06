Marianne Binder-Keller (Centro/AG) non è riuscita a convincere il plenum della necessità di istituire un fondo da 15 miliardi di franchi per l'esercito e la ricostruzione dell'Europa. Keystone

L'idea di un fondo ad hoc da 15 miliardi di franchi per l'esercito e la ricostruzione dell'Ucraina non ha convinto il Consiglio degli Stati che oggi ha respinto una mozione in tal senso per 28 voti a 15 e 2 astensioni.

SDA

ats