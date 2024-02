In futuro, questo segnale chiarirà su quali strade gli autocarri dovranno essere dotati di sistemi di assistenza. USTRA

A partire dal 2026, su determinati percorsi, gli autocarri dovranno essere dotati di sistemi di assistenza. Per questo motivo il Consiglio federale sta introducendo nuovi segnali sulle strade svizzere.

Hai fretta? blue News riassume per te Dal 2026 si applicheranno nuove norme di circolazione stradale.

Gli autocarri e gli autobus in transito dovranno essere dotati di sistemi di assistenza su determinati percorsi.

Il Consiglio federale ha presentato la bozza di proposta. Mostra di più

Il Consiglio federale ha annunciato che intende introdurre nuovi segnali stradali in Svizzera che riguarderanno i camion e gli autobus.

Il motivo è un'iniziativa cantonale ticinese che prevede che i mezzi pesanti che non dispongono di determinati sistemi di assistenza non siano autorizzati a circolare sulle strade di transito nelle Alpi elvetiche.

Il testo chiede che vengano resi obbligatori, su determinati percorsi, sistemi come quello elettronico di controllo della dinamica di guida, quello di assistenza alla frenata d'emergenza o quello di avviso di deviazione dalla corsia.

In futuro, quindi, sulle vie di transito delle Alpi svizzere verrà installato un nuovo segnale. Questo indicherà l'inizio di un percorso in cui tale l'equipaggiamento è necessario. Allo stesso tempo, verrà introdotto il segnale di esclusione per indicare anche la fine di un percorso di questo tipo.

Le principali vie di transito interessate

Secondo il Governo, per il momento ci sono delle bozze, ma il segnale finale potrebbe differire dalle proposte.

Interessate dal nuovo regolamento, che entrerà in vigore a gennaio 2026, saranno le principali vie di transito della regione alpina. In particolare, si tratta delle linee del Gottardo e del San Bernardino. Ma in futuro i nuovi segnali saranno visibili anche sul Sempione e sul Gran San Bernardo.

Gli autocarri, come detto, potranno circolare su questi percorsi solo se dotati dei sistemi di assistenza prescritti, anche se ci saranno delle eccezioni per alcuni veicoli.