Invalide da novembre 2024: le patenti blu cartacee. Kanton St. Gallen

Le patenti di guida blu in formato cartaceo non sono più valide da oggi, 1 novembre 2024. Gli interessati devono sostituirla con una in formato carta di credito, altrimenti rischiano una multa.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te La validità di tutte le patenti di guida cartacee in Svizzera è scaduta ieri, giovedì 31 ottobre 2024.

Devono essere sostituite con delle licenze in formato carta di credito.

Secondo l'Ufficio federale delle strade, alla fine del 2023 circa 640'000 persone in Svizzera viaggiavano ancora con il documento cartaceo blu. Mostra di più

Usurate, sgualcite e con la foto ingiallita: ecco come appaiono spesso le vecchie patenti di guida in carta blu.

Ora sono davvero storia: dal 1° novembre, da oggi insomma, in Svizzera sono valide solo quelle in formato carta di credito. Gli interessati che non l'hanno ancora fatto dovranno sostituirla.

Chi da oggi potrà esibire solo la patente cartacea a un controllo di polizia, rischia una multa di 20 franchi. Anche se il documento blu non è considerato annullato, non è più un documento ufficiale.

In concreto: se una persona può esibire solo il pezzo di carta, è come se non avesse alcuna patente.

Chi è interessato da questa situazione?

Dal 2003 vengono rilasciate solo patenti di guida in formato carta di credito con incisione laser. Ciò significa che chi ha superato l'esame di guida prima del 2003 può essere in possesso di una patente blu.

Inoltre, solo il permesso per i veicoli stradali è interessata dal passaggio, quella per le imbarcazioni no.

La sostituzione deve essere effettuata autonomamente. Gli uffici cantonali competenti hanno già informato gli interessati con una lettera. Il modulo di sostituzione può essere scaricato dal sito web dell'ufficio della circolazione stradale del proprio cantone di residenza e compilato direttamente online.

Non è possibile la trasmissione digitale. Il documento deve essere stampato e con la patente di guida originale, una copia del documento d'identità o del passaporto e a una foto a colori, deve essere inviata per posta all'ufficio della circolazione stradale del cantone di residenza.

Oltre mezzo milione di patenti blu

In Svizzera ci sono ancora molte carte blu in circolazione: al 31 dicembre 2023 erano ancora registrati in Svizzera 639'677 titolari della vecchia patente di guida. Lo ha reso noto l'Ufficio federale delle strade (Ustra) su richiesta di blue News.

Nel solo Cantone di Zurigo, oltre 100'000 persone sono interessate dal passaggio al nuovo sistema.

Tuttavia, ancora molti non hanno ancora effettuato il cambio. Secondo l'Ustra, al 1° novembre, oggi, sono ancora in circolazione in tutta la Svizzera circa 300'000 permessi cartacei.

Queste cifre non comprendono coloro che hanno già cambiato la patente dall'inizio dell'anno. Inoltre, secondo l'Ustra, 143'453 persone in tutta la Svizzera sono emigrate. Difficile da dire se la cambieranno mai.

La maggior parte delle 487'456 persone che non avevano ancora fatto il cambiamento all'inizio dell'anno, ha un'età pari o superiore ai 60 anni. Poco meno di 1'000 quelle con meno di 40.